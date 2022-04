Il sindaco in visita al 7° reggimento aviazione dell’Esercito Vega: "Un garanzia per la nostra sicurezza"

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha visitato il 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”. Accolto dal comandante, Colonnello Marco Cardillo, il primo cittadino di Rimini ha avuto modo di visitare il Reggimento e conoscere più da vicino la realtà operativa e addestrativa di uno dei reparti dell’Aviazione dell’Esercito, che da 20 anni è presente ed opera nel territorio romagnolo.

Dopo un breve briefing illustrativo sul Reggimento, il sindaco ha avuto modo di conoscere da vicino i Gruppi di volo e le componenti manutentive, apprezzandone l’elevatissima professionalità, competenza e prontezza operativa esprimibili non solo in scenari operativi internazionali ma anche sul territorio nazionale, nei casi di necessità e urgenza, quale componente operativa del sistema protezione civile.

La visita del sindaco Sadegholvaad è stata l’occasione per consolidare gli ottimi rapporti tra le due importanti istituzioni che hanno avuto spesso l’opportunità di collaborare nell’ambito di iniziative locali. Al termine della visita, salutando il Comandante, il sindaco ha voluto esprimere il suo apprezzamento nei confronti degli uomini e delle donne del 7° Vega per il lavoro che svolgono quotidianamente e per il loro contributo alla sicurezza e al supporto dei cittadini romagnoli.