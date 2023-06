Sistemata la via che collega Cattolica con Gabicce, in cinque giorni conclusi i nuovi asfalti

Sono durati cinque giorni i lavori di riqualificazione della via Garibaldi, dopo la fresatura preliminare dell’asse stradale si è proceduto immediatamente con l’asfaltatura. Grazie al lavoro degli uffici di Palazzo Mancini e alla presenza di movieri messi a disposizione dalla ditta esecutrice non si sono registrati particolari disagi per il traffico veicolare. A seguito di una interlocuzione con Enel, i lavori su un piccolo tratto di carreggiata (il lato a mare tra via Volturno e via Irma Bandiera) saranno effettuati nei prossimi giorni per dare la possibilità di effettuare le tracce di collegamento al fine installare punti di ricarica per veicoli elettrici all’interno del distributore di benzina che si trova in quel punto senza compromettere il lavoro appena effettuato. Prevista, infine, sempre nel breve periodo la realizzazione della segnaletica orizzontale.

“Un intervento che era atteso da tempo in città – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – e non più procrastinabile visto lo stato in cui era la via Garibaldi. La volontà dell’amministrazione è quella di proseguire a ritmo serrato con la riqualificazione di vie e marciapiedi cittadini, solo negli ultimi mesi siamo intervenuti per sanare molte criticità presenti e tanti altri interventi abbiamo in programma nel breve periodo. Penso, ad esempio, agli interventi già iniziati in via Beethoven e in via Verdi o quelli che prenderanno avvio in autunno su via del Porto. Pur nella consapevolezza che tanto c’è ancora da fare, Cattolica sta assumendo un volto nuovo grazie alla programmazione che la nostra Amministrazione ha messo in campo”.