Sit-in di oltre 100 rifugiati in Prefettura. "Usate il cuore, non mandateci via da dove abbiamo i parenti"

Erano in oltre un centinaio. Chi con la bandiera dell’Ucraina, chi con in braccio il proprio piccolo. Sono i rifugiati ucraini, ospitati nelle dodici strutture associate con Riviera Sicura, che chiedono di non essere trasferiti altrove. Desiderano restare a Rimini e lo hanno voluto spiegare davanti a palazzo del Governo: tante mamme e bambini, pochissimi uomini, pronte a intonare canti e a spiegare che non vogliono andare in altre Regioni. Dopo un po’ di attesa, una delegazione è stata accolta dai funzionari della Prefettura. C’è chi accetta un posto in un Cas altrove (centro di accoglienza straordinaria) per poi fuggire e ritornare con mezzi di furtuna a Rimini perché non si trovano bene.

Degli ultimi trasferimenti, è stato un boomerang. Sabato notte gli albergatori si sono ritrovati con i telefoni incandescenti. Gente che vuole tornare indietro. Ci sarebbero alcuni rifugiati che avrebbero anche trascorso la notte tra sabato e domenica, secondo diverse testimonianze raccolte, all’aperto. In posti di fortuna. “Mai ci saremmo immaginati una situazione del genere – dice Eugenio Barone, titolare dell’Hotel Brenta presente al sit-in davanti alla Prefettura -, noi ora ci troviamo impossibilitati a riaprire le porte. Questa è l’indicazione che ci hanno fornito. Ma ho ancora 90 ospiti, rispetto ai 208 degli scorsi giorni. E non vogliono lasciare Rimini. Noi pensavamo di poterli accoglie provvisoriamente, una settimana, dieci giorni. E invece…”.

I rifugiati affidano la loro posizione ufficiale a una lettera in doppia lingua, italiano e ucraino. Indirizzata al Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, al presidente della Regione Stefano Bonaccini e al sindaco Jamil Sadegholvaad. Si riportano alcuni passaggi: “Sappiamo di essere arrivati in tanti a Rimini – scrivono i rifugiati -, ma non per caso. Siamo qui perché abbiamo parenti e amici. Forse vi sembrerà poco, ma senza conoscere la lingua senza i nostri mariti, lontani da casa, qualcuno che ci è vicino è per noi la cosa più importante”.

Il documento prosegue: “Siamo già stati strappati dal nostro paese dalla guerra e adesso non vogliamo essere strappati dalla nostra seconda casa: Rimini. Come potete chiederci di lasciare i nostri parenti per andare dove non conosciamo nessuno? In nome di Dio fermatevi, usate il cuore”.

Molti rifugiati sono stati accolti da connazionali in case private. Negli hotel associati a Riviera Sicura ora restano ospitate 450 persone. “Sono passati 40 giorni e ora gli albergatori sono in difficoltà – dice Giosuè Salomone, presidente di Riviera Sicura -, noi pensavamo di doverli ospitare per 4/5 giorni. Non mi sarei mai immaginato una situazione del genere. Tutto è partito dalla richiesta di alcune associazioni del territorio, per avere quattro o cinque camere, siamo stati più veloci della burocrazia ma ora occorre trovare una soluzione. E c’è un lato umano davanti a tutto il resto”.

La lettera dei rifugiati si conclude così: “Voi siete lo stato italiano, amico di quello ucraino, non potete lacerarci il cuore anche voi”.