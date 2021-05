Smarrisce il portafoglio e viene denunciato per possesso di farmaci dopanti

Doppia disavventura per un 25enne cattolichino che, oltre a perdere il portafoglio, è stato denunciato dai carabinieri. Tutto è iniziato grazie ad un onesto cittadino che, venerdì scorso, si è presentato ai carabinieri della Tenenza per portare un portafoglio trovato a terra con l'obiettivo di poterlo restituire al legittimo proprietario. I militari dell'Arma hanno così iniziato a spulciare il borsello per trovare i documenti ma, tra la patente e la carta d'identità, è spuntato anche un foglietto sospetto. Sul "pizzino" erano accuratamente segnati farmaci e prodotti anabolizzanti che hanno fatto drizzare le antenne ai carabinieri che si sono così presentati a casa del ragazzo non solo per restituirgli il portafoglio ma, anche, per eseguire una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento del 25enne sono così spuntati numerosi anabolizzanti ed integratori che il giovane deteneva senza alcun tipo di prescrizione e che gli sono valsi una denuncia a piede libero per ricettazione e possesso di farmaci utilizzati per alterare le competizioni agonistiche.