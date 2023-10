Smog in calo ma il Comune avverte: "Subiamo il trend negativo dell'area padana"

Continuare a investire per ridurre il peso del traffico veicolare e sulle infrastrutture di mobilità green, incentivando al tempo stesso la riqualificazione energetica degli immobili. L'assessore all'Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, analizza con positività l'analisi pubblicata oggi dal Sole 24 ore sulla qualità dell'aria in Italia in base alla quale Rimini, con Forlì-Cesena è, la provincia in regione con valori medi meno impattanti del particolato Pm 2,5. Non solo. É in calo il valore medio registrato nel medio termine, del 3,2% tra il 2018 e il 2022. "Una diminuzione che trova conferma nei dati Arpae". Dunque, tira le somme Montini, "la situazione nel nostro ambito territoriale è sotto controllo e in leggero miglioramento ma si scontra con i record negativi segnalati per il nord Italia e in particolare dell'area padana che va dal Piemonte alla Lombardia, all'Emilia Romagna". Sarà di ulteriore giovamento per la città, sul fronte della mobilità, il prolungamento del Metromare fino alla Fiera, che in connessione con gli hub di parcheggi di prossima realizzazione e l'estensione della rete ciclabile del territorio, "amplieranno l'offerta di trasporto intermodale". Importante, inoltre, il completamento delle rotatorie in corso di realizzazione sulla statale Adriatica. L'auspicio, conclude Montini, è che vengano "riconfermati gli incentivi a favore delle famiglie per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustione, a bassa efficienza e ad alte emissioni, con nuovi impianti ambientalmente sostenibili".