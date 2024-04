Smog, preoccupano anche i dati di Rimini. Legambiente: "Qualità dell'aria dannose per la salute"

Nel primo trimestre del 2024 sono già otto le città italiane 'fuorilegge' per lo smog, avendo superato il limite previsto per il Pm10 di 35 giorni in un anno solare con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Si tratta di Verona (centralina Borgo Milano) con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza (San Felice) con 41, Padova (Arcella) 39, Frosinone (scalo) 38, Brescia (Villaggio Sereno), Cremona (Piazza Cadorna), Torino (Grassi) e Venezia (Via Beccaria) con 36. Al limite delle 35 giornate c'è poi Treviso (Via Lancieri) con 35 giorni di sforamento, Modena (Giardini), Milano (Senato), Monza (Via Machiavelli) e Rovigo (Centro) con 34.

Sono i dati diffusi da Legambiente in occasione della 54esima Giornata mondiale della terra promossa. Ma i primi mesi dell'anno nuovo sono stati caratterizzati da picchi notevoli di polveri sottili, con medie giornaliere ampiamente sopra i limiti normativi. Il 69% delle centraline di monitoraggio analizzate (109 su un totale di 168 di cui si aveva il dato disponibile) hanno avuto almeno una giornata con una concentrazione superiore ai 100 microgrammi (contro il limite di legge giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo) fino ad un massimo registrato di oltre 200 microgrammi per metro cubo; una concentrazione giornaliera elevatissima che non solo ha doppiato il limite consentito (in 23 delle 109 centraline addirittura triplicato), ma che soprattutto si è ripetuta in più occasioni

Ad esempio, a Venezia (Via Beccaria) sono state 12 le giornate con una concentrazione superiore ai 100 microgrammi per metro cubo; A Rimini (Flaminia), Milano (Senato), Padova (Mandria), Piacenza (Giordani Farnese) e Modena (Giardini) 8; Verona (Borgo Milano), Bologna (Porta S. Felice), Ravenna (Zalamella) e Ferrara (Isonzo) 7. Se filtrate con la soglia di 75 microgrammi per metro cubo (una volta e mezza il limite giornaliero), le centraline che hanno ripetutamente oltrepassato questo valore per almeno 10 giorni (sui 91 totali) sono 27. "I dati inquadrano una situazione critica in modo diffuso per la pianura padana e per l'Emilia-Romagna in particolare", afferma Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna. "Se finora non ci sono state violazioni del limite annuo di superamenti per le polveri sottili - aggiunge - sono decisamente preoccupanti i picchi di concentrazione rilevati nella quasi totalità (esclusa Cesena) dei capoluoghi provinciali: si tratta di condizioni di qualità dell'aria dannose per la salute delle persone e segnalano la necessità di intervenire al più presto. Insieme ai buoni comportamenti dei cittadini, servono politiche pubbliche a sostegno dell'elettrificazione dei diversi usi energetici, della mobilità dolce e del trasporto pubblico locale, unitamente a interventi per ridurre l'impatto del settore agrozootecnico sulla qualità dell'aria. (fonte: agenzia Dire)