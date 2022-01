Smog, torna il bollino rosso in tutta la Regione. Stop alla circolazione ai diesel Euro 4

Tornano i blocchi anti-smog in tutta l'Emilia-Romagna. Sono confermate fino a mercoledì compreso, infatti, le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione, decise da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10 in tutte le province emiliano-romagnole (ne erano rimaste fuori di recente Forlì-Cesena e Rimini).

Le misure che impongono limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4 resteranno in vigore fino al prossimo giorno di controllo, appunto mercoledì, e saranno revocate se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle Pm10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel bollettino emesso da Arpae, consultabile sul sito dell'agenzia. In base al provvedimento, oltre ai diesel Euro 4 si fermano tra l'altro anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1. (fonte Dire)