Smog, via al piano straordinario per la qualità dell'aria

Anche nel comune di Bellaria Igea Marina, in ottemperanza a quanto previsto dal piano regionale straordinario per la qualità dell'aria, è in vigore da lunedì e fino al 30 aprile, l'ordinanza che prevede tra gli altri: il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, dei veicoli privati euro 0 ed euro 1: sia moto che veicoli, siano essi alimentati a benzina, diesel, Gpl/benzina o metano/benzina; il divieto di utilizzare combustibili solidi, ad esempio legna, pellet o cippato, per il riscaldamento ad uso civile: nei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, nonchè nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti.