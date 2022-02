Attenzione all'sms che invita a scaricare il nuovo Green pass, come difendersi dalla truffa

Attenzione agli sms e alle mail truffa in arrivo in queste ore apparentemente dal Ministero della Salute e dall'Inps. Si tratta di tentantivi di #phishing in atto. Diversi cittadini, anche nel Riminese, sono stati raggiunti in queste ore dai messaggi. Si tratta di due modalità diverse.

Un falso sms, apparentemente inviato dal Ministero della Salute, vi invita ad effettuare nuovamente il download del #greenpass per #covid19 perché il precedente risulta clonato. Non cliccate sul link. È un sito malevolo dove i vostri dati personali verranno rubati. Lo segnala la Polizia di Stato che per le segnalazioni di truffe online invita a rivolgersi al Commissariato online https://www.commissariatodips.it/

In questi giorni diversi cittadini riminesi si sono invece visti recapitare una mail a firma dell'Inps, ma proveniente da un indirizzo mail strano e sospetto. La "trappola" è molto invitante: nella mail si legge "Gentile cliente, con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l'importo di (centinaia di euro) sulle tasse e/o contributi pagati nell'anno 2021".

Poi parte il tentativo di truffa vero e proprio: "Tuttavia - si legge nella mail - abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell'importo indicato tramite bonifico bancario ma l'operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti. Per completare il processo di pagamento la invitiamo a visitare il nostro sito per aggiornare le sue coordinate bancarie".

A quel punto, cliccando sul link inserito nella mail, si rischia di restare vittime del phishing. Come sempre si raccomanda di diffidare di questa tipologia di mail provenienti da indirizzi anonimi e di non cliccare mail sui link in esse contenuti, nè tantomeno di comunicare i propri dati personali.