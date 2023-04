Social-mente, tre incontri per i genitori alla scoperta del mondo social e dei videogame

Il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni Valmarecchia Bellaria–Igea Marina in collaborazione con la Rete Gap Rimini nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022” propone un percorso gratuito in piccolo gruppo rivolto a genitori e familiari di ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per approfondire le conoscenze relative al mondo dei social e dei videogame e offrire strategie educative da mettere in campo nella relazione con i propri figli. L'obiettivo è quello di accompagnare i genitori a scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo digitale, esplorare i linguaggi a esso connesso, per acquisire gli strumenti per educare i propri figli a un uso consapevole.

Facilitato e accompagnato dalle conduttrici, il gruppo permetterà di esplorare senza pregiudizi social e videogame, tenendo presente che non comportano solo pericoli e che il loro uso non è in sé nocivo, ma anzi un utilizzo adeguato può anche favorire tutta una serie di abilità importanti. Il percorso si svolge in tre incontri, che saranno articolati in momenti teorici e di approfondimento, alternati ad attività pratiche che favoriscano il confronto e la condivisione di esperienze.

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie di via Ferrarin 14, a Bellaria Igea Marina, nelle seguenti date: mercoledì 19 aprile ore 18.00-20.00 “Relazioni (s)connesse", mercoledì 3 maggio ore 18.00-20.00 “Ambientati nei social”, mercoledì 17 maggio ore 18.00-20.00 “Videogame: istruzioni per l'uso”.

Il gruppo sarà condotto dalla Dott.ssa Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice famigliare della Cooperativa Il Millepiedi, consulente presso il Centro per le Famiglie, e dalla Dott.ssa Michela Muccioli, psicologa psicoterapeuta presso l'U.O. Dipendenze Patologiche di Rimini. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Per iscrizioni e informazioni è sufficiente contattare il Centro per le Famiglie allo 0541.341642, dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00, o il sabato dalle 9.00 alle 12.00; oppure scrivere a informafamiglie@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.