Sofia, la bagnina trans che si sente integrata. Arcigay: "Esistono ambienti lavorativi inclusivi, bene evidenziarlo"

“Per me sarebbe importante citare il fatto che io, Sofia Scarparo, sono la prima e forse l’unica bagnina di salvataggio trans italiana”. Con grande serenità e nel contesto di una notizia positiva, è stata questa la richiesta della bagnina che questa mattina, con il suo intervento provvidenziale, ha salvato una donna che ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno nelle acque di Riccione. Perché questo dettaglio? E’ quanto è stato chiesto proprio a Sofia da RiminiToday, dopo che aveva portato a termine con grande professionalità il suo lavoro e aver raccontato la vicenda. E da qui nasce la storia nella storia, con la bagnina che spiega come nel corso degli anni è stata sempre aiutata all’interno della cooperativa in cui lavora e perfettamente integrata. Cinque anni trascorsi a Riccione, tra gli addetti del salvataggio: “Qui sto vivendo una splendida esperienza di vita e con i colleghi c’è davvero un ottimo rapporto”, ha raccontato.

IL FATTO - Donna rischia di affogare, portata in salvo dalla bagnina trans

Ma la notizia, della “bagnina trans”, ha finito per spaccare l’opinione pubblica. Tra chi sostiene che non era necessaria la puntualizzazione dell'orientamento sessuale. E chi invece ha invitato ad analizzare la notizia nella sua globalità. A leggere oltre il singolo fatto di cronaca. Un dibattito, anche dai toni diventati attraverso i social fin troppo sopra le righe, sul quale ha voluto prendere una posizione ufficiale anche il presidente di Arcigay Rimini “Alan Touring” Marco Tonti. Il presidente sottolinea come, in senso generale, “spesso le persone trans sulla stampa vengono associate solitamente al mondo della cronaca nera, non di rado con espressioni e forme inadatte a rispettarne la dignità umana”. Mentre invece in questo caso Sofia, nella sua massima serenità e trasparenza, ha voluto trasmettere la positività della sua azione senza nascondersi. “In questo caso si racconta non solo di un caso positivo di cronaca ma si fa sapere che esistono ambienti lavorativi inclusivi e rispettosi”, è la lettura del presidente di Arcigay Marco Tonti. Che aggiunge: “Sofia stessa ha ritenuto importante sottolineare la sua condizione di donna trans soprattutto per dichiarare la positività e l'inclusività della cooperativa in cui lavora da 5 anni”.

Purtroppo non in tutti i contesti lavorativi si registra lo stesso clima di inclusività. Ed è su questo aspetto che Marco Tonti vuole porre l’attenzione, sensibilizzando sul tema: “Quella di Sofia – scrive in una nota Arcigay -. Non è purtroppo l'esperienza di molte persone trans che vengono discriminate sul lavoro, quando non pretestuosamente licenziate, e che comunque devono subire condizioni difficili da sopportare. La storia di Sofia è importante per molte persone trans, giovani e meno giovani, perché ci mostra che un mondo migliore non solo è possibile ma esiste già oggi, e che bisogna prendere esempio per progredire sempre di più. Rendersi visibili come persona trans senza ritrosie e con la forza di un'esistenza è un bellissimo gesto di amore e di supporto per tante persone che ogni giorno subiscono discriminazioni perché dona loro la speranza di poter aspirare a una vita libera e soddisfacente”.