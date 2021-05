Sogni nel cassetto e lavoro: un laboratorio gratuito per gli studenti

Per molti studenti si avvicina il momento di decidere per il proprio futuro e i dubbi sono tanti, a partire dai propri “talenti” e dai propri “sogni” che devono spesso essere messi a confronto con la realtà del mondo del lavoro. Oltre alla formazione tecnica, fattori determinanti per trovare lavoro o per creare un proprio progetto, sono la capacità di generare idee, di cogliere opportunità, di essere consapevoli delle proprie capacità, agire con motivazione e perseveranza (World Economic Forum - la top10 delle capacità richieste a tendere da qui al 2024). In collaborazione con Art-Er (Attrattività ricerca territorio Emilia – Romagna), Scegliere AttivaMente mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori un laboratorio gratuito in cui imparare ad acquisire un atteggiamento “imprenditivo” che, secondo tutte le ricerche è il fattore di successo nel mondo del lavoro. Il tutto in due incontri pomeridiani, on line, programmati per giovedì e venerdì.

Il programma di dettaglio e per iscriversi al laboratorio al seguente link: www.scegliereattivamente.it/news/254/Laboratori-di-approfondimento-gratuiti-per-stud....html

Scegliere Attivamente è un progetto per favorire l'orientamento e il successo formativo di ragazzi dai 12 ai 19 anni. E’ promosso dalla Provincia di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fse, in collaborazione, tra gli altro, con Consigliera di Parità, Ufficio scolastico, enti di formazione.