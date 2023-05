Sogni, paure, storia e attualità: con La bellina il teatro conquista gli studenti della Perla Verde

Alla sala Granturismo del Palazzo del Turismo di Riccione si è conclusa con successo La bellina, rassegna teatrale per bambini e ragazzi inserita nel cartellone La bella stagione 2022/23. A concludere la rassegna, organizzata da Riccione Teatro in collaborazione con la compagnia Fratelli di Taglia, è stato un fortunato fuori programma, lo spettacolo Il folletto mangiasogni, proposto agli allievi delle scuole d’infanzia riccionesi in tre diverse repliche, il 17 e il 18 aprile. Ideato per aiutare i bambini a superare le loro paure, Il folletto mangiasogni ha raccolto grande interesse tra i piccoli spettatori, che al termine delle tre repliche hanno rivolto tantissime domande all’interprete e coautore Giovanni Ferma.

Questo fuori programma finale è stata l’ultima tappa di una rassegna dal forte valore sociale e didattico, capace di affrontare temi complessi coinvolgendo gli allievi di tutte le scuole riccionesi, dalle materne fino al liceo: sono ben 2000 gli spettatori – in gran parte studenti – che hanno assistito ai sette spettacoli in cartellone. Merita una segnalazione lo spazio dedicato alla memoria storica, con spettacoli come Cide. I doni di Papà Cervi (Teatro delle Briciole), che ha riportato all’attenzione il sacrificio dei fratelli Cervi e la Resistenza al nazifascismo, e come Amore senza vocabolario (Fratelli di Taglia e Baiafonda), che ha commosso il pubblico di ogni età ridando voce ai racconti dal lager di un grande riminese, Gino Pagliarani. Grazie ad A+A. Storia di una prima volta, gli studenti più grandi hanno ragionato su un tema critico come l’educazione sessuale nella caotica era dei social: merito di Giuliano Scarpinato, drammaturgo di talento che ha affrontato con delicatezza una questione di estrema attualità. Ma in cartellone non sono mancati neanche i grandi narratori del passato, da Hans Christian Andersen a Lewis Carroll a Dante, omaggiato nella Giornata mondiale della poesia con Inferno 2-step, rivisitazione dantesca che ha unito letteratura, teatro e musica elettronica (Fratelli di Taglia, con musiche di Alberto Melloni e Marco Capelli).

Sandra Villa, assessora alla Cultura del Comune di Riccione: “Il successo riscontrato per questa stagione rivolta ai ragazzi ha superato ogni nostra più rosea aspettativa. Una rassegna che torna dopo lo stop forzato causato dalla pandemia e molto apprezzata dalle scuole e dagli studenti che hanno aderito. Fa sempre piacere constatare il successo degli spettacoli dedicati ai più giovani, una proposta di altissimo livello per la quale ringrazio Riccione Teatro e la Compagnia Fratelli di Taglia. Il nostro obiettivo era infatti quello di riportare i ragazzi a teatro: un modo per renderli nuovamente partecipi in maniera attiva. Le moltissime presenze di scuole di ogni ordine e grado ci confermano la necessità delle scuole di tornare a partecipare. Il rito collettivo che ci regala il teatro era decisamente mancato anche ai giovanissimi”.