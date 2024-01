Il sogno di Lucio: "Tornare a sentire il vento in faccia". Dopo l'incidente, ricerca fondi per una handbike

Lucio Biondi, 35 anni, è di Rimini e nel 2015 resta vittima di un grave incidente stradale che lo priva di parte della gamba sinistra. Ma ora vuole ripartire e il suo motto è “sentire di nuovo il vento in faccia”. “Dopo un lungo percorso riabilitativo, nel 2019 è nato il desiderio di spostarmi, tanto nella natura quanto in città, in maniera agile ed ecologica e - perché no? - anche un po’ dinamica", spiega Lucio che, per realizzare il sogno di tornare a "pedalare" e sentire di nuovo la sensazione del vento in faccia, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per poter acquistare una handbike, una bicicletta azionata attraverso il movimento delle braccia.

“Il ginocchio della gamba amputata non mi consente di utilizzare una bici tradizionale, quindi ho cominciato a informarmi a proposito di un modello di handbike che possa venire incontro alle mie esigenze”. Lucio ci tiene a sottolineare di non essere uno spirito particolarmente sportivo: “Per capirci, non sono uno di quelli da impresa raccontata da un servizio tv, ma sono convinto che la fatica spesa per conquistare certi obbiettivi sia parte integrante della bellezza che si gusta”. Il suo racconto è stato spiegato anche attraverso un video pubblicato su YouTube. In due giorni ha raccolto già diverse donazioni per poter così raggiungere il suo obiettivo.