Sole, mare, divertimento, fiori, sport e relax per il primo weekend di maggio a Riccione

Lasciati alle spalle i giorni di meteo incerto e piovigginoso, Riccione ha vissuto il primo weekend di maggio all’insegna del bel tempo e del relax in una città che si fa sempre più bella e si prepara all’estate ormai alle porte. Tantissimi gli ospiti che nel fine settimana hanno affollato le soleggiate vie del centro, i lungomari e la spiaggia dove i primi costumi hanno fatto capolino con qualche assaggio di bagno in mare. Fra gli eventi del primo weekend di maggio, venerdì sera ha riscosso un grande successo di pubblico lo spettacolo teatrale “Amori (mal)educati” della compagnia “Il tassello mancante” che ha portato sul palco della Granturismo il tema dell’affettività nel contesto contemporaneo. Tanti anche i bambini che sabato 4 si sono divertiti in biblioteca con “La ginnastica degli animali", la lettura animata a cura di Cuore 21 che ha proposto ai piccoli partecipanti anche giochi e momenti interattivi con lo scopo di promuovere l’inclusività, la socializzazione, lo scambio e le relazioni.

Numerose le persone che nel weekend hanno visitato la mostra a Villa Mussolini “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” dedicata alla fotografa americana della street photography del ‘900 approfittando delle aperture straordinarie festive. Nella serra del Giardino sul mare, sabato e domenica, le protagoniste sono state le peonie che hanno trasformato il parco della villa nel Flower farm market a km0 in cui i visitatori hanno potuto ammirare le numerose varietà del bellissimo fiore e acquistare i bouquet fioriti all’interno dell’officina creativa della serra.

Anche lo sport è stato protagonista di un altro straordinario fine settimana. Record di partecipazione quest’anno per lo storico appuntamento nazionale del 60esimo Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini di scherma che a Riccione ha portato oltre 3.200 giovani atleti under 14. Le gare si svolgeranno fino all’8 maggio. Provenivano invece da tutta Europa i 400 atleti dell’hockey subacqueo che si sono sfidati nel weekend allo Stadio del nuoto.