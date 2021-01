Solidarietà, la marineria di Rimini dona oltre 140 chili di pesce. Aiuti da gastronomie e pizzerie

Sostegno a chi non ha neanche un pasto da mettere in tavola: la macchina della solidarietà mette il turbo e gli aiuti arrivano anche da pizzerie, gastronomie e ristoranti

Nonostante la crisi economica dovuta dalla pandemia, sono tante le attività e i volontari che danno un contributo essenziale a chi non ha neanche un pasto da mettere in tavola. E la macchina della solidarietà continua a rispondere alle chiamate, anzi mette il turbo. A condividere sulla sua pagina faceboom alcuni degli interventi è l'assessore del comune di Rimini Anna Montini che scrive: "Il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile è sempre attivo e sempre presente e durante la settimana appena conclusa sono stati consegnati alimenti alle famiglie con il supporto del Banco Alimentare di Imola".

Le famiglie complessivamente seguite attualmente, come ricorda l'assessore sono 75, e le consegne alternate hanno visto arrivare per due serate 80 pasti caldi a famiglie e persone in difficoltà grazie alla Cena Solidale itinerante con donazioni di pizzerie, ristoranti e gastronomie coordinate da il Cuore per la Romagna e Corrado Della Vista. Sono state consegnate 23 cassette di pesce e 120 chili di vongole, donate dai pescatori della marineria di Rimini che aiuta ogni venerdì le mense delle Associazioni che cucinano per chi ha bisogno. "Senza il lavoro dei volontari e dei donatori tutto questo non sarebbe possibile", chiosa Montini, orgogliosa dei risultati e dell'aiuto ai più fragili e bisognosi.