Solidarietà alimentare: sono 2.100 le domande arrivate al comune di Rimini per i buoni spesa

Sono state 2.100 le domande pervenute alla chiusura dei termini per l’ottenimento dei buoni spesa. Domande che in queste ore si stanno rapidamente istruendo per poter procedere poi alla graduatoria e all’assegnazione dei buoni, probabilmente già nel corso della prossima settimana. Grazie alle risorse assegnate dal decreto legge 150/2020, il Comune di Rimini mette infatti a disposizione 566 mila euro per i buoni spesa, e 300 mila euro per l’acquisto di alimenti beni di prima necessità.

“Grazie ai cittadini – è il commento di Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – che hanno colto il nostro appello a non intasare sito e telefoni nelle prime ore, privilegiando il format online. Un ringraziamento particolare alla direzione e agli uffici per il grande lavoro fatto che, anche grazie alle organizzazioni sindacali e il distretto socio sanitario, ci ha permesso di snellire le tempistiche di raccolta delle domande. L’obbiettivo è procedere in tempi rapidi all’erogazione del contributo, in modo da poter dare un aiuto concreto e un gesto di speranza per il Natale ormai alle porte”.