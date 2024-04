Solidarietà per il chiosco distrutto dall'incendio, si mobilita anche Beppe Grillo. Raccolti 35 mila euro

Prosegue la gara di solidarietà a sostegno del Kiosko il Vincanto di Villa Verucchio, devastato da un incendio nella notte tra domenica e lunedì (15 aprile). I locali sono completamente inagibili e non si è salvato praticamente nulla. In pochi giorni, attraverso la piattaforma di GoFundMe, sono stati raccolti oltre 35 mila euro. Chi con una donazione di mille euro chi con quanto ha potuto, sono stati in oltre 800 a fornire un aiuto a Filippo Malatesta, il noto musicista che ha perso il suo locale e tutti gli strumenti musicali che erano custoditi al suo interno. Durante le scorse ore un messaggio di solidarietà è arrivato anche da Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha lanciato la notizia attraverso il suo seguitissimo blog. “Condividiamo e sosteniamo la raccolta fondi a sostegno di Filippo Malatesta, proprietario del locale il Vincanto di Verucchio (Rimini) andato distrutto in un incendio doloso”. Il primo contatto è arrivato attraverso la figlia di Beppe, Luna, che abita a Rimini e che come Filippo fa la cantante.

Malatesta, attraverso i profili social del locale, ha assicuro che il Kiosko si rialzerà in piedi: “Avremo presto un incontro con l'amministrazione che si è resa disponibile per tentare in qualche modo di salvare la nostra estate con una soluzione temporanea all’interno del parco e per questo la ringrazio. Il mio sogno è quello di tentare di rimettere in piedi il Kiosko esattamente come era per averlo pronto per la prossima estate e se possibile anche prima. Spero di farcela perché solo adesso mi rendo conto di quanto fosse importante per me, per chi ci lavorava e permettetemi di dirlo anche per il paese”. Infine tanti i ringraziamenti per chi sta aiutando in questo momento.

Le donazioni sono aperte attraverso la piattaforma GoFundMe all’indirizzo: https://gofund.me/a5e7822b.