Sondaggio Confesercenti Misano: bene gli eventi, critica la minore capacità di spesa dei turisti

Bene gli eventi che allungano la stagione turistica, il verde, i parchi pubblici, la capacità di mantenersi attrattivi. Aspetti più critici, invece, la Notte Rosa che andrebbe ripensata, la promozione turistica non adeguata, il calo di turisti stranieri, la diminuzione di capacità di spesa dei clienti, i costi di gestione. Sono i risultati del sondaggio promosso da Confesercenti Misano Adriatico e rivolto agli imprenditori e alle imprenditrici misanesi. Obiettivo, restituire l'andamento complessivo dell'economia turistica locale nell'anno che si sta per chiudere, coinvolgendo non solo le strutture ricettive, ma tutte le imprese cittadine.

“Abbiamo chiesto agli imprenditori e imprenditrici misanesi di esprimersi su diversi ambiti concentrandosi su dati qualitativi come la tipologia della clientela, la sua capacità di spesa, gli aspetti urbanistici che qualificano Misano come destinazione turistica, le manifestazioni ed eventi, con l’obiettivo di superare la logica della valutazione della stagione in base alle sole presenze turistiche”, chiarisce Andrea Maioli, segretario di Confesercenti Misano Adriatico.

“Dal nostro sondaggio emerge il quadro di una stagione estiva complessivamente positiva, ma con alcune ombre - continua Antonio Gaia, presidente Confesercenti Misano Adriatico -. Secondo gli operatori Misano è una città in salute con una forte economia turistica, ma che deve affrontare alcune sfide importanti come quella di riuscire ad intercettare una clientela con una maggiore possibilità di spesa come quella internazionale e rivitalizzare un tessuto commerciale in forte sofferenza".

Venendo ai numeri, per il 35% degli intervistati quella 2023 è stata una stagione positiva, per il 45% è stata in linea con il 2022, mentre il bilancio complessivo è completamente negativo solamente per il 20%.

Una delle criticità più evidenti è stato il drastico calo della clientela proveniente dall’estero, caratterizzata per la maggiore capacità di spesa e i soggiorni più lunghi rispetto ai turisti italiani. Il 43,5% degli intervistati, infatti, ne registra una diminuzione, mentre solamente per il 21,7% è aumentata.

Il questionario ha cercato di approfondire anche quali fattori abbiano gravato maggiormente nella gestione ordinaria dell’azienda. Per gli imprenditori e le imprenditrici misanesi il problema più rilevante del 2023 è stato l’aumento dei costi di gestione, legato alla congiuntura economica nazionale e internazionale. Seguono poi in ordine decrescente di rilevanza le difficoltà legate alla burocrazia e la complessità delle norme; la scarsa capacità di spesa della clientela; la gestione e reperimento del personale; un calo generale della clientela.

Da segnalare come solo un numero limitato di aziende abbia registrato un calo della clientela, segno di una destinazione turistica che riesce ad essere attrattiva (dato confermato anche dai titolari di strutture ricettive). Ben più sentito, invece, è il problema della scarsa capacità di spesa: i turisti riducono le spese accessorie e accorciano il proprio soggiorno, penalizzando soprattutto le imprese del commercio al dettaglio.

Gli operatori si sono espressi anche sulla propria percezione di Misano Adriatico come destinazione turistica. Il principale punto di forza della città, che la distingue dalle altre della Riviera, risulta la presenza di verde e parchi pubblici, mentre la disponibilità dei parcheggi ottiene una sostanziale sufficienza (45,7% delle risposte).

Il punto più critico nel corso della stagione 2023 è stata la promozione e la comunicazione turistica, insufficiente o gravemente insufficiente per il 41% degli intervistati.

Tema centrale per la programmazione turistica della città è quello delle manifestazioni e gli eventi, di cui si è chiesto di classificare l’impatto economico. In ordine decrescente di rilevanza economica sulle imprese risulta primo il Moto GP (08/10 settembre 2023), seguito da Italian bike festival (15/17 settembre), Superbike (02/04 giugno), Spartan race (23/24 settembre), Memorial Filippini e Dall'Acqua di pattinaggio (02/11 giugno); Notte Rosa (07/09 luglio); Festival della pallamano (04/08 luglio), trofeo internazionale Aics pallamano (15/18 giugno), Hello Spring (27/28 maggio).

E’ evidente come gli eventi che hanno avuto l’impatto più positivo siano stati quelli tenuti a settembre, che hanno contribuito efficacemente ad allungare la stagione turistica. Non stupisce il primo posto del Gran Premio di Moto GP, ma si rileva anche l’ottimo risultato dell’Italian bike festival, il festival della bicicletta giunto alla seconda edizione, settore in grande crescita e grande fattore di attrattiva turistica.

La Notte Rosa, invece, tra gli operatori misanesi non trova grandi consensi: la richiesta è di una profonda revisione del format e un riposizionamento nel calendario degli eventi in un periodo che necessiti di maggiore spinta.

Complessivamente, infine, la politica dell’Amministrazione comunale incentrata sulla promozione del turismo tramite gli eventi, con una particolare attenzione per quelli sportivi, trova il consenso degli operatori che riscontrano un impatto diretto sulla propria azienda. Diversi imprenditori sottolineano però come sia necessario distribuire gli eventi in tutti i quartieri cittadini e migliorare i collegamenti tra la città e le manifestazioni che si tengono all’interno dell’autodromo.