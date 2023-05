Sono 13 le frane attive nella provincia di Rimini, il più colpito è stato il comune di Montescudo

E' la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, a fare il punto della situazione sull'alluvione che ha colpito la Romagna nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso, nel territorio riminese le uniche criticità sono legate alle 13 frane attive che interessano l'entroterra. Il Comune più colpito, con 6 smottamenti, è quello di Montescudo seguito da Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Al momento risultano solo 4 persone che sono state sfollate. Intanto, è confermata anche per domani l’allerta rossa per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola; pianura bolognese. Allerta rossa per criticità idrogeologica sull’alta collina romagnola e collina bolognese. Allerta arancione per criticità idraulica su alta collina romagnola, collina bolognese, pianura modenese. Allerta arancione per criticità idrogeologica sulla montagna romagnola, bassa collina, pianura e costa romagnola, montagna bolognese.