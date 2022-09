"Sono stata violentata dall'amico di famiglia", imprenditore a processo

E' stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale un imprenditore 40enne della Valmarecchia dopo la denuncia sporta da una 20enne che ha dichiarato di essere stata abusata dall'uomo. La vicenda risale al luglio del 2020 quando la ragazza, in seguito a dei problemi personali, si era rivolto all'amico di famiglia che l'aveva vista crescere e che considerava quasi uno "zio". L'uomo, tuttavia, secondo quanto raccontato dalla vittima avrebbe tradito questa fiducia e invece di aiutarla avrebbe abusato di lei costringendola a un rapporto sessuale. La 20enne sarebbe stata segregata nella casa dell'aguzzino il quale l'avrebbe anche minacciata per non farle rivelare quanto accaduto. La vittima, sconvolta, ha poi denunciato la violenza tormentata dal fatto che il 43enne era un amico di famiglia. Rinviato a giudizio, per l'imprenditore il processo inizierà a dicembre.