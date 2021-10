Sono terminati i lavori per la realizzazione degli interventi del Bilancio Partecipativo di San Giovanni in Marignano. Questa edizione è stata particolarmente prolungata nel tempo, in quanto, a causa dell’emergenza Covid-19, è iniziata nel 2019 e si è interrotta in alcuni periodi a causa delle problematiche legate alla pandemia. A dicembre 2019 si era aperta la fase di presentazione delle proposte: 14 i progetti arrivati, che, dopo la valutazione dell’Ufficio Tecnico, sono stati ridotti a 11. Il criterio della selezione è legato alla fattibilità dell'intervento ed alla rispondenza della spesa disponibile (12.500 € per ambito). A novembre 2020 si è aperta la fase di voto che è stata realizzata prevedendo anche la sperimentazione di strumenti online, come video di presentazione del progetto realizzati dai proponenti nonché slides e grafiche dedicate ed infine un questionario google per permettere la fase di voto. Questo ha avuto come esito un maggiore coinvolgimento di cittadini rispetto alle passate edizioni: in tutto infatti sono stati totalizzati, nella fase di voto delle proposte, 531 voti, di cui 522 online. La proposta vincitrice del Capoluogo ha totalizzato 199 voti, quella di Santa Maria 153, quella di Pianventena 89 e quella di Montalbano 88.

Sono ora conclusi tutti gli acquisti e fruibili tutte le opere che hanno riguardato l’acquisto e posa degli arredi esterni per il Nido Pollicino (Capoluogo) e per la Scuola Materna Girotondo (Montalbano), dell'attrezzo per workout presso il parco di via Asti (Pianventena), nonché la progettazione ed installazione dell’illuminazione della via Gambadoro (Santa Maria in Pietrafitta). Dopo la fase di voto, sono stati analizzati tutti i questionari, nonché le proposte, anche quelle non scelte, e si è visto con particolare interesse che un progetto era stato particolarmente votato dalla popolazione giovanile: per questo, avendo a disposizione alcune risorse aggiuntive, si è scelto di dare avvio anche alla sistemazione del campetto di via Andruccioli (Santa Maria): l’intervento ha riguardato in particolare il rifacimento del manto e l’installazione delle porte. Anche questo intervento è concluso ed il campo è di conseguenza fruibile.

Tutti i proponenti sono stati particolarmente soddisfatti degli esiti e dell’intero percorso, durante il quale sono stati continuamente aggiornati dall’Assessore al Bilancio Elisa Malpassi che ha seguito tutto l’iter. In particolare Francesca Bacchiocchi, che ha presentato il progetto per il Capoluogo sottolinea come sia stata “contenta del risultato, ma anche di partecipare al percorso, occasione di confronto e collaborazione con l’Amministrazione” tanto che “valuterà di avanzare proposte anche per le prossime edizioni”. Odoardo Gessi per Santa Maria ha apprezzato l’esito del progetto, così come Silvia Napolitano per Montalbano che ha valorizzato il riscontro anche da parte delle maestre che possono ora contare su “un giardino più colorato che rende i bambini ancora più felici”; Alex Bruscaglia, proponente per Pianventena sottolinea “l’emozione di vedere giocare nello stesso parco genitori e figli e di poter disporre di un attrezzo tecnologico e strutturato per il fitness che, insieme al rinnovo dei giochi, ha cambiato l’immagine del parco di via Asti”. Infine Arcangela Ricco, proponente per il campetto, ha sottolineato come "la realizzazione dell’intervento sul campetto in via Andruccioli sia stata una sorpresa ed abbia significato soprattutto dar voce ai ragazzi”.

Elisa Malpassi, Assessore al Bilancio, che ha seguito il processo in tutte le sue fasi sottolinea come “l’Amministrazione comunale sia arrivata con orgoglio a questo risultato: il Bilancio Partecipativo è da sempre uno strumento di conoscenza reciproca tra Amministrazione e Cittadinanza. Il Bilancio Partecipativo è uno strumento che permette di comprendere al meglio quali sono le esigenze e le istanze più sentite del territorio, e al contempo di fare partecipare attivamente i cittadini alla vita della comunità, inserendoli in un percorso di condivisione di idee e confronto che può portare ad esiti sorprendenti.

Finalmente con grande piacere e soddisfazione possiamo dirsi conclusa l'edizione 2019/2021. È stata un'edizione davvero particolare: l'emergenza sanitaria ha influito anche sul Bilancio Partecipativo, dato che non è stato possibile svolgere gli incontri in presenza e si è visto necessario rivedere la modalità di voto, che normalmente si svolgeva esclusivamente in presenza, prevedendo l’inserimento della modalità online. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal risultato raggiunto: non ci aspettavamo il riscontro che è venuto dal voto online. 500 persone sono tantissime per la comunità marignanese e questo ci ha fatto davvero piacere. Speriamo che i cittadini possano aver compreso che il Bilancio Partecipativo non è solo “dei proponenti dei progetti”, ma di tutta la comunità, che può scegliere attivamente la proposta che preferisce e beneficiare dei risultati: quest’anno abbiamo nuovi giochi per i bambini, per i ragazzi, un attrezzo fitness per gli adulti ed abbiamo migliorato l’illuminazione: credo che sia chiaro il riscontro sul territorio. Questi progetti offrono maggiore valore alla nostra comunità: abbiamo già dei riscontri positivi in merito e siamo felici di aver potuto dare voci a varie fasce di età e differenti necessità. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono messi in gioco e in particolare i proponenti dei progetti vincitori, con cui abbiamo continuato a dialogare durante le fasi di progettazione e realizzazione. Partiremo a breve con una nuova edizione del Bilancio Partecipativo e ci auguriamo ancora una volta tanta partecipazione e tanta voglia di contribuire con le proprie idee al miglioramento della comunità. Ognuno di noi può fare qualcosa per valorizzare San Giovanni ed il suo territorio”.