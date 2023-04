Sopralluogo dei consiglieri alle colonie. "Alla Bolognese ci sono le condizioni per la riqualificazione"

Tour delle colonie per la IV commissione consiliare presieduta da Michele Lari, vice Annamaria Barilari, che si è riunita nel pomeriggio di mercoledì (26 aprile) all'ex colonia Murri per poi effettuare una serie di sopralluoghi all'ex Enel, alla Bolognese, e all'ex colonia Novarese. Un'occasione per conoscere meglio lo stato di fatto degli immobili che si affacciano sul mare, anche in considerazione delle novità che riguardano alcuni spazi - come la Bolognese, recentemente acquistata da imprenditori riminesi - e in previsione del percorso di approfondimento che coinvolgerà anche il consiglio comunale nelle prossime settimane. Per l'amministrazione sono intervenuti l'assessore all'urbanistica Roberta Frisoni, accompagnata dai tecnici del settore pianificazione del territorio e patrimonio.

Soffermandosi sulla colonia Bolognese, in risposta alla domanda del consigliere Brunori, l'assessora Frisoni ha ribadito come "ci siano tutte le condizioni affinché si parta con la riqualificazione in tempi relativamente celeri: ci sono privati che vogliono investire, ci sono le condizioni urbanistiche adatte, c'è il ruolo propositivo della soprintendenza. Il ruolo dell'amministrazione sarà quello di accompagnare il progetto intervenendo anche con azioni di contorno sull'area che si sviluppa tra la Bolognese e la Novarese, quest'ultima di proprietà comunale e su cui siamo impegnati affinché si possa anche lì trovare il modo di promuovere la rigenerazione dell'immobile. Stiamo valutando azioni che vadano nella direzione di attrezzare l'area tra le due colonie con opere pubbliche in linea col modello del parco del mare sud, con spazi verdi e creando percorsi di accesso alle strutture, evitando strade carrabili di transito".