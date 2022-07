Sorpasso azzardato e positivo all'alcoltest, nei guai un neopatentato

Martedì di controlli per i carabinieri della Stazione di Verucchio che, in occasione di alcuni eventi sul territorio, hanno pattugliato la Marecchiese per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Dei 50 veicoli ispezionati e delle 72 persone identificate, a finire nei guai sono stati 2 automobilisti risultati positivi all'etilometro. Il primo è stato un cittadino sammarinese, che ha fatto segnare un tasso di 0,79 g/l che gli è valso il ritirio della patente e la denuncia a piede libero. Il secondo è un neomaggiorenne di origini marocchine che, sulla Marecchiese, è stato protagonista di un sorpasso azzardato. Fermato dai militari dell'Arma, è risultato essere un neopatentato e all'etilometro ha fatto segnare 0,2 g/l. Per lui, oltre alla multa, è arrivato il ritiro della paente. Il terzo a finire nei guai è stato un marocchino, già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, trovato in possesso di 0,25 grammi di hashish che gli sono valsi una segnalazione in Prefettura, come assuntore, e in Questura, per regolarizzare la sua posizione.