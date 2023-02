Il folle sorpasso costa un processo ad un agente della Polizia di stato

E' stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere delle accuse di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, falso ideologico, calunnia aggravata e di aver cercato di trarre in errore un pubblico ufficiale un vice ispettore della Polizia di stato il tutto per aver commesso una infrazione al Codice della Strada. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, secondo quanto emerso il 26 marzo del 2020 si trovava al volante del suo Suv sulla Statale 16 Adriatica dove a causa del traffico intenso si era formata una lunga fila di veicoli incolonnati. Nonostante questo, il vice ispettore avrebbe messo in atto un sorpasso azzardato in un tratto vietato e con la linea continua della segnaletica orizzontale. Nella colonna, però, cera anche una pattuglia della Guardia di Finanza con le Fiamme Gialle che avevano intimato l'alt al Suv. Per tutta risposta l'agente, in forza a un reparto della Questura riminese, avrebbe mostrato il tesserino sostenendo di essere in ritardo per andare a prendere servizio.

La questione, però, è arrivata alle orecchie di piazzale Bonaccini in quanto casualmente quel giorno fermo in colonna c'era anche un funzionario della Questura che aveva visto tutta la scena e aveva voluto vederci chiaro sul perchè la pattuglia aveva lasciato andare l'automobilista imprudente. Dagli accertamenti era così emerso che il guidatore fermato era un agente della Polizia di stato il quale aveva appunto dichiarato di andare al lavoro ma, in quel periodo, il vice ispettore risultava in ferie. Chiamato per rispondere del suo comportamento, l'uomo aveva fornito una versione completamente diversa spiegando di non aver mai dichiarato alla Guardia di Finanza di andare a prendere in servizio limitandosi a scambiare coi militari solo qualche saluto aggiungendo poi che quel giorno doveva accompagnare il figlio a una visita ortopedica.

Le Fiamme Gialle erano state così informate su quanto emerso dall'indagine interna della Questura e, il verbale, era stato regolarmente contestato, Successivamente, però, il vice ispettore aveva firmato una relazione di servizio dove forniva una ricostruzione diametralmente opposta a quella data dai militari delle Fiamme Gialle ribadendo che non era stato mostrato nessun tesserino e che non doveva andare a lavorare. La nuova versione, tuttavia, aveva fatto scattare l'accusa di falso ideologico e di calunnia aggravata nei confronti dei finanzieri: così come ricostruita dal vice ispettore i due militari, che si sono costituiti parte civile con l'avvocato Stefano Caroli, rischiavano l'incriminazione per falso e omissione di atti d'ufficio.