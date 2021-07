Sorprende il ladro in mezzo agli ombrelloni, bagnino picchiato dal predone della battigia

E' finito in carcere con l'accusa di rapina un 21enne di Varese che, nel tardo pomeriggio di lunedì, era stato sorpreso a rubare tra gli ombrelloni sulla spiaggia di Riccione. Il malvivente, verso le 13, aveva sottratto il portafoglio dalla borsa lasciata incustodita da una turista ma le sue manovre erano state scoperte dal bagnino che dopo aver dato l'allarme si è messo all'inseguimento del giovane. Il 21enne, arrivato in viale Ceccarini, è stato bloccato dal responsabile della spiaggia innescando una collutazione bloccata dai carabinieri arrivati sul posto. Mentre il ladro è stato ammanettato, il bagnino ha riportato alcune lievi lesioni. La refurtiva è stata recuperata e il malvivente trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa della convalida del fermo.