Sorprende il ladro nell'abitacolo della sua auto, il proprietario fa arrestare il malvivente

E' andata male a un malvivente nordafricano che, nella notte tra lunedì e martedì, ha tentato di rubare un'auto in sosta. Il veicolo era parcheggiato nella zona di Portoverde e, quando il proprietario è arrivato, ha sorpreso il ladro nell'abitacolo dando l'allarme e facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri. Il pronto intervento dei militari dell'Arma ha permesso di bloccare il malvivente che, una volta ammanettato, è stato perquisito e trovato in possesso di un cellulare risultato provento di un altro furto. Il nordafricano è stato quindi arrestato e portato in caserma e, nella mattinata di mercoledì, sarà processato per direttissima.