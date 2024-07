Sorpresa a cercare di scassinare un portone, la malvivente era una ricercata

Era ricercata dalle forze dell'ordine la nomade che, nel primo pomeriggio di giovedì insieme a una complice, ha cercato di scassinare il portone di un'abitazione. Le malviventi, intorno alle 12.40, sono state notate da un commerciante nella zona della Darsena di Rimini che armeggiavano con delle forbici intorno alla serratura dell'ingresso di uno stabile. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti e, alla vista dei lampeggianti, le due donne si sono date alla fuga ma quella che stava scassinando il portone non ha fatto in tempo a sfuggire agli agenti che l'hanno bloccata.

La nomade ha quindi fornito le proprie generalità ma, una volta portata in Questura e fotosegnalata, è emerso che aveva fornito un nome di comodo e che a suo carico pendeva un ordine di arresto emesso dal Tribunale di Firenze che aggravava l'obbligo di dimora presso il Comune di Roma con la custodia cautelare in carcere. Per la malvivente, quindi, al termine delle pratiche di rito si sono aperte le porte del carcere di Forlì.