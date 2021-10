Sorpresa a rubare borse e profumi nella boutique

Ladra in azione presso il Coin di Rimini ma l'occhio attento della vigilanza ha smascherato la malvivente facendola arrestare. A finire in manette è stata una 28enne romena che, per mettere a segno il colpo, si era travestita con una parrucca bionda nel tentativo di passare poi inosservata. Il trucco non ha tratto in inganno il personale della sicurezza che ha iniziato a tenerla sotto sorveglianza fino a quando ha cercato di uscire senza passare dalle casse. Bloccata e perquisita, è stata trovata in possesso di un paio di tronchesi da elettricista usate per rompere le placche anti-taccheggio di due borse, un portafoglio e una confezione di profumo del valore complessivo di circa 460 euro. Allertata la Questura, nella boutique è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato che ha provveduto ad arrestare la 28enne che venerdì mattina sarà processata per direttissima.