Sorpresa a rubare tra le bancarelle: "Volevo provare il brivido del furto"

Il "brivido" di rubare qualcosa si è concluso con una denuncia a piede libero per furto per una 55enne, originaria di Parma e residente a Faenza, bloccata daglia genti della polizia di Stato dopo il colpo. Tutto è avvenuto nella mattinata di sabato al mercato ambulante di via Dante dove, un commerciante, si è accorto che la signora rovistava nella cassetta dei contanti. A dare l'allarme è stato un amico della vittima che, dopo averlo avvisato, ha chiamato il 113 fornendo una descrizione della ladra per poi inseguire la donna che a passo svelto si è diretta verso piazza Tre martiri. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti che, grazie ai dettagli sull'abbigliamento forniti dal testimone, ha intercettato la 55enne bloccandola. La signora, una volta smascherata, ha candidamento ammesso che si trattava della prima volta che commetteva un furto e di averlo fatto per vedere cosa si provava. Risultata essere incensurata, la ladra ha restituito i 75 euro prelevati dalla cassa dell'ambulante ed è stata comunque deferita all'autorità giudiziaria.

