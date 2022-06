Sorpresa al Misano Circuit: arriva Valentino Rossi e il suo clan

A Misano è in corso il round dell'Emilia-Romagna di Superbike, che ha raccolto tanti appassionati da tutta Italia: tra questi c'è anche un tifoso super vip come Valentino Rossi. Il Dottore, che non ha mai fatto segreto di amare il campionato delle derivate di serie, prima e durante gara 1 è stato ripreso dalle telecamere a bordo pista mentre salutava, divertito e rilassato, alcuni piloti, addetti ai lavori e vecchi amici. Insieme a Rossi la fidanzata, Francesca Sofia Novello, e tutto il clan della Vr46 composto da Pecco Bagnania, Andrea Migno, Luca Marini e Marco Bezzecchi.