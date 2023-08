Sorpresa tra le vie di Bellaria, a Ferragosto fa capolino Babbo Natale per una festa "Energy Christmas"

Bellaria Igea Marina, nella serata di Ferragosto, ha lanciato attraverso un evento innovativo e originale, il suo Natale-Capodanno a tema “Energy Christmas”. Martedì 15 agosto, oltre duemila persone hanno gremito il Piazzale Don Minzoni di Bellaria centro vivendo una serata di ferragosto alternativa, accompagnata da gioiose musiche natalizie e nevicate che hanno imbiancato tutto il piazzale. Oltre 400 peluche di Lillo (la simpatica mascotte di Bellaria Igea Marina) sono stati distribuiti ai bambini che hanno incontrato Babbo Natale e fatto una foto insieme a lui; seguitissima la sfilata lungo il viale pedonale dell’Isola del Platani, con Babbo Natale in stile “vacanze al mare”, scortato dalle fatine luminose che si sono poi esibite in una coreografica danza aerea sotto la magica nevicata ferragostana.

"Un Ferragosto ricco di eventi diffusi nella città, molto partecipati ed apprezzati dalle persone che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze a Bellaria Igea Marina a partire da Onde di Vino, i Fuochi artificiali musicali fino la presentazione del Natale - afferma entusiasta il sindaco Filippo Giorgetti -. Una bellissima occasione quest’ultima per promuovere la città di Bellaria Igea Marina bella sempre ovvero sempre attiva, 365 giorni l’anno e invitare gli amici turisti a tornare a vivere, dopo la magia dell’estate, anche la magia del Natale, anticipando le atmosfere e allestimenti che verranno fatti per le festività. Entusiasmante vedere i bambini e le loro famiglie ritrovarsi a condividere un bellissimo momento di festa, con Babbo Natale e sotto la nevicata in Piazza".

Durante la serata il direttore artistico Andrea Prada ha svelato alcuni elementi di “Energy Christmas”: l’Isola pedonale (Viale P.Guidi) si trasformerà in un bosco incantato che, con effetti speciali insieme a giochi di luce e laser, regalerà energia e sorrisi a tutti coloro che la attraverseranno. Riconfermata anche la Snow Globe, la Realtà Virtuale, il Capodanno diffuso e tante novità che verranno svelate durante l’avvicinamento del Natale: prima grande novità, già rivelata alla presentazione di mercoledì 15 agosto, è la presenza della pista di ghiaccio. "Massima soddisfazione per un evento - chiosa Andrea Prada - anche un po’ “provocatorio” nel suo voler proporre il Natale proprio nel giorno di Ferragosto. Il fine, oltre quello di intrattenere centinaia di famiglie con bambini è stato anche quello di promuovere con largo anticipo le festività di Natale che sarà ricco di novità; le famiglie e soprattutto i bambini saranno posti al centro dell’attenzione, riconfermando la posizione di Bellaria Igea Marina tra le mete leader del target family".

Il Ferragosto di Bellaria Igea Marina è partito alla grande con la nuova manifestazione “Onde di Vino” – 1 edizione, che ha portato sul porto canale oltre 20 cantine vinicole del territorio, truck food gastronomici e tre punti spettacolo. La sera del 14 agosto, in combinazione con i fuochi piro-musicali, la strada e la piazza del porto sono state affollate come non mai. Da segnalare, molto partecipata anche la Messa Rock all’alba celebrata da don Marco Foschi, icona delle celebrazioni mattutine.

Conclude il lresidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi: "Il “Natale a Ferragosto” è stato un evento che ha richiesto grande preparazione a monte e la soddisfazione per il risultato raggiunto è massima: grazie alla grande partecipazione riscossa sono stati girati video e foto già diffuse mediante web e socials. Questo ci garantisce un assist fondamentale per la promozione delle future festività natalizie, proprio per mano dei nostri ospiti e turisti. L’emozione di 400 bambini che hanno incontrato Babbo Natale e ricevuto in dono il peluche di Lillo (grazie anche alla collaborazione di Turismhotels) è impagabile: i loro sorrisi e lo stupore, ripagano appieno tutti gli sforzi e ci daranno maggiore energia per creare un bellissimo “Energy Christmas”".