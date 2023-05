Sorpresa con la droga alla stazione ferroviaria, la pusher finisce in ospedale per crisi d'astinenza

E' incappata in un controllo della Guardia di Finanza, impegnata in un servizio specifico per il contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria di Torre Pedrera, la pusher finita in manette per possesso di eroina. I militari l'hanno notata mentre, con fare sospetto, si aggirava vicino allo scalo ferroviario in sella a uno scooter e le hanno intimato l'alt. Alla richiesta se avesse della droga con lei, la 30enne ha mostrato due involucri con alcuni grammi di sostanza stupefacente risultata essere cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione. All'improvviso, però, la spacciatrice ha tentato di fuggire gettando in aria un terzo pacchetto con una decina di grammi di cocaina. Bloccata e identificata, è risultato che la donna era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti ed è stata così eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di recuperare altre dosi di eroina.

Durante le operazioni la 30enne ha accusato un malore, verosimilmente dovuto a una crisi d'astinenza, ed è stato necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell'Infermi per le cure del caso. Al termine degli accertamenti sanitari, la donna è stata arrestata con le accuse di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza. Trasferita nel carcere di Forlì, l'arresto è stato convalidato dal giudice. Nell'abito dello stesso controllo, i militari della Guardia di Finanza hanno anche segnalato alla Prefettura come assuntore un giovane trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana per uso personale.