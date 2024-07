Sorpresa Rimini, è tra le località turistiche più social. Davanti a Cinque Terre e Costa Smeralda

Sui social si parla di mare, e tanto: 55 milioni di engagement (interazioni e visualizzazioni video) generato dalle conversazioni sul tema, 179mila conversazioni, con il 32% delle menzioni dedicate al tema del turismo e del territorio, il mare si conferma un tema centrale nelle discussioni sui social. Sono i dati emersi dall’analisi condotta, nei mesi di aprile e maggio 2024, da SocialData per l’Osservatorio nazionale sull’economia del mare – OsserMare, che ha esplorato le interazioni online per capire il posto che l'economia marittima occupa nel dibattito pubblico. E' stato infatti pubblicato il secondo report 'Navigare i Social - L’Economia del Mare nelle conversazioni degli italiani', dal quale emerge che che è Capri la località di mare più menzionata, seguita a ruota, a sorpresa, da Rimini, che batte per interazioni e visualizzazioni luoghi iconici per il turismo straniero come la Costiera Amalfitana, le Cinque Terre, Taormina o la Costa Smeralda. Un vero ritorno agli anni '60 della dolce vita.

Tra i temi più discussi oltre le attività commerciali, la conservazione ambientale, il trasporto e la logistica, le destinazioni portuali, la pesca e la cucina. Argomenti che attraggono l'attenzione del pubblico e stimolano una riflessione sull'importanza di integrare sostenibilità e crescita economica.

“Oggi i social rappresentano il modo più veloce per poter comunicare ed esprimere le proprie opinioni, le analisi che stiamo mettendo in campo con Social Data sono indispensabili per poter studiare in modo più approfondito i fenomeni che riguardano l’economia del mare italiana”, ha dichiarato Antonello Testa, coordinatore dell’Osservatorio nazionale sull’economia del mare, OsserMare.

“La nostra ricerca rivela che il mare è ben più di un semplice scenario naturale; è un vero e proprio ecosistema economico. Attraverso l'analisi di oltre 8,4 milioni di interazioni sui social, abbiamo scoperto che le conversazioni relative all'economia marina mostrano un sentimento positivo verso la sostenibilità e lo sviluppo economico legato al mare, che è visto, dunque, non solo come fonte di bellezza naturale o di svago, ma come fulcro vitale per l'economia globale, l'innovazione e la conservazione ambientale", spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData.