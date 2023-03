Si presenta a sorpresa al ristorante e ordina dal menù, lo chef deve cucinare per Bruno Barbieri

“Complimenti allo chef, ho mangiato molto bene”. Si è congedato così l'altra sera (martedì 21 marzo), il Masterchef Bruno Barbieri, ospite inatteso del ristorante “Bell’Aria” di via Alfonso Pinzon. Dopo aver esaminato con scrupolosa attenzione il menù, lo chef “7 stelle Michelin” - in Romagna per registrare un programma Sky - ha ordinato una vellutata di finocchio con gambero scottato e topinambur fritto, spaghettone alle vongole veraci, mazzancolle allo spiedo cotte sulla griglia a carboni il tutto annaffiato dalle bollicine trentine di un “Ferrari”.

Poi si è intrattenuto con i proprietari del locale - Nicola ed Enrico - con cui ha amabilmente scambiato quattro chiacchiere sul mondo della gastronomia romagnola.