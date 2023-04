Sorpresa allo Stadio del Nuoto, in vasca arriva Annalisa Minetti per preparare gli Italiani di Paratriathlon

In vista dei prossimi Campionati Italiani di Paratriathlon, Annalisa Minetti sceglie Riccione per gli allenamenti in vasca. La Minetti celebre cantante ma anche conduttrice, scrittrice e modella, non perde tempo e da grande sportiva si ritaglia pause di allenamento presso la struttura di Riccione; si trova nella Perla Verde come relatrice presso la convention motivazionale di Leonardo Leone, ma associa alla sua attività di formatrice anche gli allenamenti di nuoto nel centro natatorio di Riccione, come suggerito dal suo allenatore personale.

Annalisa Minetti fa parte delle Fiamme Azzurre. Nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo della sua categoria. Nello stesso anno conquista anche la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di atletica leggera paralimpica 2012. Detiene il record negli 800 metri del campionato del mondo di atletica leggera paralimpica.