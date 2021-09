Sorpreso a fare una spaccata al ristorante aggredisce il personale delle Volanti

Notte agitata per una pattuglia delle Volanti con gli che, dopo aver sorpreso un malvivente intento a cercare di fre una spaccata, sono stati aggrediti. L'allarme è scattato verso le 3 quando, dal ristorante Frankie, è arrivata la segnalazione di un furto in atto. Sul posto è intervenuto il personale della Questura che ha sorpreso quello che poi è stato identificato per un 42enne della provincia di Cagliari armato con una chiave a tubo con la quale stava cercando di sfondare il vetro della porta del locale. Dopo aver intimato di gettare l'arnese, gli agenti si sono trovati davanti una vera e propria furia col ladro che ha iniziato ad inveire per poi cercare di divincolarsi a calci e pugni. Bloccato e ammanettato, il 42enne è stato portato in Questura e dichiarato in arresto.