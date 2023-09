Sorpreso a pescare troppo sotto costa, maxi multa per un peschereccio e sequestrati oltre 400 chili di vongole

Sono scattati all'alba di venerdì i controlli da parte della Capitanerie di porto - Guardia Costiera sulla filiera della pesca, effettuati anche col supporto di un elicottero, e che hanno interessato il tratto di mare tra Cesenatico e Rimini individuando una serie di irregolarità. Gli accertamenti, svolti via mare con la motovedetta CP612 e via cielo con un mezzo della Base Aeromobili - Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara, hanno visto finire nella rete dei militari un peschereccio sorpreso a meno di 300 metri dalla riva all'altezza di Bellaria. Fatto rientrare in porto, al momento dello sbarco del pescato il personale della Capitanerie di porto - Guardia Costiera ha provveduto a sequestrare 400 chili di vongole che stavano per essere caricate su un furgone per la successiva commercializzazione. La violazione ha portato anche ad elevare una multa da 2mila euro al comandante del peschereccio.

Nel corso della stessa attività, i militari hanno individuato anche un secondo furgone che si stava allontanando dal porto dopo aver caricato sempre delle vongole. Gli accertamenti hanno fatto emergere che il pescato non era accompagnato dalla documentazione obbligatoria per il tracciamento. Anche in questo caso è scattato il sequestro, 80 chili, oltre a una multa di 1500 euro al commerciante titolare del trasporto.