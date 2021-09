Sorpreso a rubare cosmetici, era stato già colpito da un foglio di via

La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto giovedì un 33enne, originario della provincia di Salerno, accusato di furto aggravato. In particolare, alle ore 17.15 di è emerso che nei pressi di un negozio all'interno centro commerciale, il personale della sicurezza aveva bloccato un uomo che poco prima avrebbe tentato di asportare da alcuni scaffali una giacca e numerose confezioni di cosmetici per un valore complessivo di circa 200 euro. L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, si risultato essere inottemperante ad un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Rimini lo scorso 16 agosto.