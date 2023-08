Sorpreso a rubare in una cabina in spiaggia: "Cercavo soldi per mangiare e per comprarmi la cocaina"

Si è scusato davanti al giudice, sostenendo di aver agito per fame di soldi e cocaina, il ladro 38enne arrestato in flagranza a Riccione dai carabinieri nel pomeriggio di mercoledì. Secondo quanto emerso l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi e per essere un tossicodipendente, aveva notato la cabina di uno stabilimento balneare della Perla Verde aperta e incustodita infilandosi all'interno in cerca di oggetti di valore. Dopo aver arraffato due cellulari ha tentato di allontanarsi ma, le sue manovre, non sono passate inosservate a un carabinieri libero dal servizio che lo ha inseguito dando allo stesso tempo l'allarme ai colleghi. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma coi militari che, su indicazione del testimone, lo hanno bloccato e ammanettato. Processato per direttissima giovedì mattina il ladro, un italiano residente a Monza, ha dichiarato davanti al magistrato che "Ho visto la cabina aperta, avevo fame e voglia di cocaina quindi mi sono infilato all'interno per cercare i soldi". Il giudice ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza in attesa della prossima udienza fissata ad ottobre.