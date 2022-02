Sorpreso a rubare nel centro commerciale prende a pugni gli addetti della vigilanza

Pomeriggio agitato al centro commerciale "Le Befane" di Rimini dove, sabato, un malvivente nel tentativo di fuggire con della merce appena rubata ha preso a pugni un addetto della sicurezza. Il rapinatore, un 25enne straniero, era entrato in un negozio di abbigliamento sportivo per poi prelevare una felpa dallo scaffale e andare a provarla in camerino. Una volta uscito, però, non ha rimesso a posto l'indumento e si è allontanato riuscendo a passare indenne dalle barriere antitaccheggio. La manovra, però, non è passata inosservata agli addetti alla vigilanza che hanno cercato di fermarlo ma all'improvviso il 25enne si è trasformato in una furia prendendo a pugni in testa e allo stomaco il personale della sicurezza. Nel frattempo è arrivata sul posto una Volante della polizia di Stato con gli agenti che sono riusciti a bloccare il fuggitivo e ad ammanettarlo in sicurezza. E' emerso che il ladro, dopo aver rimosso la placca antitaccheggio, aveva indossato la felpa per poi uscire senza pagarla. Il 25enne è stato quindi portato in Questura e arrestato per tentata rapina aggravata.