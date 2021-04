Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato dai carabinieri

Pusher e cliente sono stati bloccati e, mentre il secondo è stato segnalato in Prefettura come assuntore, per il primo è scattata una perquisizione nella sua abitazione

Nella serata di venerd', durante uno specifico controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un 50enne albanese. L'uomo è finito nella rete dei militari dell'Arma mentre stava cedendo una dose di cocaina tra Santarcangelo e Villa Verucchio. Pusher e cliente sono stati bloccati e, mentre il secondo è stato segnalato in Prefettura come assuntore, per il primo è scattata una perquisizione nella sua abitazione che ha permesso di recupeare altro stupefacente e 4mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Arrestato, il 50enne è finito ai domicliari in attesa del processo.