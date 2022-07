Sorpreso a spacciare nel parco Murri, interviene la Municipale

Nella serata del 5 luglio il personale della Polizia locale di Rimini, mentre stava procedendo all'identificazione di alcune persone che bivaccavano nel Parco Murri, ha notato lo strano comportamento di un giovane che prima si avvicinava e quindi, viste le divise, provava ad allontanarsi dal gruppo. Una volta fermato, il ragazzo consegnava spontaneamente due involucri contenenti 5 grammi di hashish. Dalla perquisizione venivano rinvenuti nel marsupio altri 30 grammi, un bilancino e denaro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Risultato privo di documenti identificativi e titolo per il soggiorno è stato poi accompagnato negli uffici del Comando per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Al termine dell’attività investigativa veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.