Sorpreso a tagliare le gomme delle auto, necessario lo spray urticante per bloccarlo

Notte agitata per una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato con gli agenti costretti ad usare le maniere forti per disarmare un esagitato. L'allarme è scattato intorno alle 3.20 dopo che al centralino della Questura erano arrivate una serie di telefonate che segnalavano la presenza di un uomo, in viale Mantova a Rivazzurra, che armato di coltello stava tagliando le gomme delle auto in sosta. Quando la Volante è arrivata sul posto gli agenti si sono trovati davanti un 55enne che brandiva un coltello a serramanico. All'ordine di gettare la lama, l'uomo si è avvicinato alle divise costringendole ad estrarre la bomboletta di spray urticante e spruzzare il liquido verso l'esagitato. Solo dopo essere stato colpito dal getto il 55enne ha gettato il coltello ed è stato ammanettato in sicurezza e portato in Questura dove è stato arrestato per danneggiamento aggravato. Sono in corso gli accertamenti per identificare tutti i proprietari dei veicoli vandalizzati che, al momento, risultano essere oltre una ventina.