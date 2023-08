Sorpreso a vagare nel quartiere, si rifiuta di dare le proprie generalità

Nella serata di domenica, durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri si è imbattuta un uno straniero che si aggirava con fare sospetto nel quartiere di Case Bruciate. I militari hanno così deciso di identificarlo ma, alla richiesta delle generalità, l'uomo sprovvisto di documenti ha fornito un nome risultato essere sconosciuto. Portato in caserma, dal fotosegnalamento è emerso che si trattava di un nordafricano 31enne e che i dati forniti in precedenza erano falsi. Per questo lo straniero è stato arrestato per il rifiuto di fornire le generalità ed è stato denunciato per resistenza. L'uomo sarà processato per direttissima lunedì mattina.