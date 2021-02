Sorpreso con 3 etti di cocaina, arrestato lo spacciatore della Valmarecchia

Da diversi giorni i carabinieri di Novafeltria si erano insospettiti dal continuo via vai di persone che, in auto o a piedi, gironzolavano nel parcheggio della piscina del paese e dopo una serie di appostamenti sono riusciti a scoprire un vasto giro di spaccio messo in piedi da un 38enne finito in manette nella giornata di lunedì. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dell'Arma, il traffico di droga del pusher permetteva di rifornire di cocaina la Valmarecchia e nel tardo pomeriggio del 22 febbraio anche loro si sono appostati nel parcheggio. Intorno alle 19 hanno così notato l'auto del 38enne ferma che veniva raggiunta da un altro mezzo con due ragazzi a bordo che dopo essersi accostati hanno scambiato qualcosa di sospetto con lo spacciatore per poi allontanarsi in tutta fretta.

Una pattuglia dell'Arma ha quindi fermato i presunti acquirenti che sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana. A quel punto i carabinieri sono entrati in azione e hanno bloccato un secondo scambio di droga col 38enne che, perquisito, è stato trovato in possesso di 6 dosi di "neve" oltre a 1000 euro in contanti ritenuti il provento della giornata di spaccio. Una perquisizione domiciliare ha poi permesso di scovare, nascosti nel garage, altri involucri di cocaina per un totale di 300 grammi oltre a tutto il kit per confezionare le dosi. Il 38enne, quindi è stato arrestato in flagranza per spaccio e, martedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo disponendo per il 38enne gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza. Gli acquirenti, invece, sono stati segnalati in Prefettura come consumatori.