Sorpreso con un etto di "fumo" alla fermata del Metromare, pusher arrestato dalle Volanti

Ha sostenuto che fosse per uso personale e che, fumando 5 grammi al giorno di hashish, quella era la sua scorta per non rischiare di "rimanere a secco". Non ha retto la giustificazione di un marocchino 27enne che, nella serata di martedì, è stato arrestato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini per detenzione ai fini di spaccio. Il nordafricano, arrivato con un monopattino alla stazione "Pascoli" del Metromare, è stato notato dagli agenti mentre avvicinava le altre persone in attesa ed è stato quindi fermato per un controllo. Il giovane si è subito innervosito, tanto da aumentare i sospetti delle divise, e una volta perquisito nascosti negli slip è spuntato un panetto da 90 grammi di hashish e denaro contante. Mentre veniva controllato, sul cellulare sono arrivati diversi messaggi con foto che ritraevano altri panetti di stupefacente simili a quello trovato in possesso del magrebino e allo stesso tempo telefonate di presunti acquirenti. Gli accertamenti sono stati estesi anche all'alloggio del 27enne dove sono spuntati altri 7 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, taglierini sporchi di "fumo" e altri contanti. Il tutto è valso le manette allo spacciatore che, mercoledì mattina, è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Rimini.