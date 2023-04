Sorpreso con un ordine di carcerazione pendente, l'uomo senza fissa dimora era a Marina Centro

A Marina Centro, nella notte tra venerdì e sabato (8 aprile), i militari della Stazione Carabinieri di Rimini-Porto hanno fermato e identificato un italiano 36enne, pregiudicato e senza fissa dimora, risultato destinatario di un ordine di carcerazione. A carico dell’uomo, già sottoposto alla misura alternativa alla carcerazione dell’affidamento al servizio sociale per una condanna definitiva per reati contro il patrimonio, è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria la sospensione del citato beneficio per le ripetute violazioni del programma di recupero, con la conseguente carcerazione.

L'uomo, che avrebbe dovuto sottostare a un programma per agevolare il suo reinserimento sociale, non avrebbe adempiuto ai relativi obblighi, rendendo così non più attuabile il trattamento alternativo alla detenzione che gli era stata concesso. Per questo motivo, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha emesso un decreto di carcerazione che, la notte scorsa, è stato eseguito dai Carabinieri al termine delle formalità di rito. L’uomo è stato trasferito al carcere di Rimini, per scontare il residuo della sua pena.

I militari dell’Arma continueranno i servizi di prevenzione sul territorio, concentrando l’attenzione sulle principali zone turistiche della Riviera, intensificando i controlli in vista delle imminenti festività pasquali.