Sos dalla Fondazione, il museo Boccioni rischia la chiusura definitiva. Scatta una raccolta fondi

A Morciano, il Museo dedicato a Umberto Boccioni rischia di chiudere. Ed è per questo che la Fondazione Boccioni ha pensato di promuovere una raccolta fondi sotto forma di Crowdfunding sulla Piattaforma Eppela oppure digitando su Google: “Eppela” e con la lente di ricerca, digitare “SOS Museo Boccioni”. Il Museo denominato Tmub (Temporary Museum Umberto Boccioni) è stato creato, dalla Fondazione Umberto Boccioni, il 19 giugno 2021 ed è situato a Morciano di Romagna, in via Pascoli n.15, visitabile su prenotazione.

“Ingenti sono le spese fisse di mantenimento che comprendono, tra le altre cose, l'affitto locativo, le rate del mutuo, energia elettrica, acqua, assicurazioni, domini, sito web, commercialista, cartoleria, tipografia, promozione video, realizzazione video, manutenzione sito web, del Museo Boccioni, che ha potuto contare solo su contributi privati e sul modesto contributo del Comune di Morciano di Romagna, solo per gli anni 2021 e 2022. Capite bene che tutte queste spese sono diventate insostenibili” sottolinea il direttore del Tmub di Morciano Giuliano Cardellini.

"Il mancato contributo del Comune di Morciano di Romagna per l’anno 2023, negato con delibera di giunta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso - continua Cardellini -. Questa Amministrazione si assumerà la responsabilità non solo politica, ma anche storica e culturale, di un tale operato, emarginando l’unica attività artistica e culturale di Morciano di Romagna e territoriale, avente valenza internazionale".

In questi oltre due anni di attività museale, si sono svolte al suo interno conferenze, dibattiti, incontri, educational per bambini, visite guidate di scolaresche, esposizione di opere d’arte di artisti Futuristi (Balla, Severini, Sironi), la mostra “Pittura, Scultura, Futuriste (Dinamismo Plastico)” a cura di Maria Elena Versari, tutt’ora in esposizione, per non parlare dell’evento “Un aperitivo con Boccioni” di San Gregorio 2023, e diverse proiezione di filmati. Sono stati pubblicati su Facebook quasi 500 post.

"Nell’ottobre del 2022, per ben cinque giorni, abbiamo organizzato eventi e il Convegno Internazionale per il 140° Anniversario della nascita di Boccioni, con grande successo. Inoltre, con altrettanta soddisfazione da parte delle attività commerciali di Morciano di Romagna come, ad esempio, bar, ristoranti, agenzia viaggi, tabaccherie, alberghi, B&B, e anche enoteche. Una grande immagine artistica e culturale per Morciano di Romagna".

Nell’ottobre 2023 è in programma il 141° Anniversario della nascita di Umberto Boccioni che tratterà del Tema della istituzione della Casa Museo Boccioni a Morciano di Romagna, con un progetto di ristrutturazione di massima realizzato nel 2020 dall'architetto Gianfranco Giovagnoli, e protocollato nel luglio del 2020. Ricordiamo che la Casa Museo Boccioni è di proprietà del Comune di Morciano di Romagna dal 1997, ed è tuttora inagibile.

“Chiediamo che una struttura pubblica o privata, in Provincia di Rimini, possa concedere alla Fondazione Boccioni l’utilizzo gratuito di un locale, di almeno 150 metri quadrati, a partire dal 1 gennaio 2024, per il trasferimento del Museo Boccioni” conclude Cardellini.