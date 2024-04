Sospensione delle attività al centro di Buon Vicinato, servono lavori urgenti per la messa in sicurezza

Vista la prossimità della scadenza del Patto di Buon Vicinato con l’Associazione Le Cinque Terre, sottoscritto il 5 maggio 2022 per la durata di due anni, al fine di provvedere alla messa in sicurezza degli spazi, l’amministrazione comunale informa la cittadinanza che saranno necessari dei lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno la temporanea chiusura dell’immobile. La sospensione delle attività è necessaria poiché, in assenza di condizioni di sicurezza e agibilità, non possono essere resi disponibili ai cittadini i luoghi pubblici. A seguito di sopralluoghi tecnici, infatti, è emerso che la struttura necessita di urgenti interventi per corrispondere agli indispensabili requisiti di agibilità e messa in sicurezza.

I Patti di Buon Vicinato in essere prevedono l’utilizzo di sedi o strutture nei parchi della città, per promuovere la partecipazione e collaborazione alla gestione della cosa pubblica oltre che per creare occasioni di socializzazione. La sussidiarietà ha permesso lo sviluppo di reti associative e la creazione di punti di prossimità di grande valore per le persone anziane e le famiglie dei diversi quartieri. L’Associazione Le Cinque Terre negli ultimi 20 anni, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha promosso la socialità e l’aggregazione civica della comunità riccionese, offrendo un grande sostegno alle istituzioni e mettendosi al servizio della cittadinanza. Il lavoro dei volontari delle “Le Cinque Terre” ha permesso la intergenerazionalità e la solidarietà fra le persone, ha promosso la tutela e la valorizzazione dei beni collettivi, e la continuità delle tradizioni dei nostri luoghi.

“Ringraziando per l’impegno profuso dai volontari, l’amministrazione comunale si impegna, da subito, a reperire i fondi e a inserire in programmazione i lavori necessari al fine di poter restituire alla comunità l’immobile e di poter riattivare un patto di collaborazione per renderlo vivo e utilizzabile dai cittadini e dalla comunità tutta - dice l’assessora ai Quartieri Marina Zoffoli -. In questa logica, pur combattuti fra il sentimento di attaccamento che abbiamo per questi luoghi e la relativa continuità delle attività, deve prevalere il senso di tutela e di responsabilità per garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti”.